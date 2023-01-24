Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Урала» Иванов поддерживает возвращение пива на стадионы

24 Января 2023 • 18:07 Комментировать

Григорий Иванов, который является президентом «Урала», высказался насчёт возможного возвращения продажи пива на стадионы в России.

Иванов назвал пиво напитком болельщиков и положительно отнёсся к возвращению пенного напитка на футбольные стадионы.

«Для болельщиков возвращение продажи пива на стадионах принесёт больше пользы. Сейчас на футбол практически не ходят те, кто может там напиться и неподобающе себя вести. К тому же, теперь в России функционирует система Fan ID, которая позволит выявлять нарушителей порядка», - высказался Иванов, чьи слова приводит Vprognoze.

Стоит напомнить, что продажу пива на спортивных аренах в России запретили ещё в 2005 году. С тех пор купить бокал пива на российских стадионах можно было только на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира. Для этих турниров делались исключения.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
18:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо предположил, когда Россию вернут в еврокубки
18:13 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал адекватную цену Баринова
18:08 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов: «В Азию переходить не надо»
18:07 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» Иванов поддерживает возвращение пива на стадионы
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Газизов оценил идею с возвращением пива на стадионы в России
17:56 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили оценил возможный переход Глушакова в «Пари НН»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес со стороны «Краснодара» и «Ростова» к нападающему Иличу эксклюзив
17:50 · Россия. Премьер-лига
Салихова — о Промесе: «Зенит» уже два месяца не уймётся, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Ондуа: «Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в его переходе»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Итальянский журналист: «При Капелло игроки сборной России выходили на поле в мокрых трусах»
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Колосков рассказал, в каком случае РФС нужно обращаться в АФК
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян забил, «Краснодар» победил
17:20 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН»
17:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» и «Ростов» интересуются сербским нападающим Иличем
17:13 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер не видит Дзюбу в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем