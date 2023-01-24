​Президент «Урала» Иванов поддерживает возвращение пива на стадионы

Григорий Иванов, который является президентом «Урала», высказался насчёт возможного возвращения продажи пива на стадионы в России.

Иванов назвал пиво напитком болельщиков и положительно отнёсся к возвращению пенного напитка на футбольные стадионы.

«Для болельщиков возвращение продажи пива на стадионах принесёт больше пользы. Сейчас на футбол практически не ходят те, кто может там напиться и неподобающе себя вести. К тому же, теперь в России функционирует система Fan ID, которая позволит выявлять нарушителей порядка», - высказался Иванов, чьи слова приводит Vprognoze.

Стоит напомнить, что продажу пива на спортивных аренах в России запретили ещё в 2005 году. С тех пор купить бокал пива на российских стадионах можно было только на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира. Для этих турниров делались исключения.