​Газизов оценил идею с возвращением пива на стадионы в России

Шамиль Газизов, который занимает пост генерального директора «Уфа», оценил идею с возвращением на российские стадионы пива.

Стоит сказать, что продажу пенного напитка на спортивных аренах в России запретили ещё 18 лет назад. При этом для домашнего чемпионата мира, а также для предшествовавшего ему Кубка конфедераций делалось исключение.

«Негативных сторон я не вижу. Когда в России в 2018 году проходил чемпионат мира, пиво продавали на стадионах, и всё было нормально. Думаю, что продажа пива на стадионах – это не проблема, а возможность для привлечения в футбол новых инвестиций. Это важно», - высказался Газизов, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

В последние годы вопрос о возможности возвращения пива на стадионы в России поднимается регулярно. Тем не менее, подвижек никаких нет.