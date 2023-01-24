Ненад Асанович, агент нападающего латвийского клуба РФШ Андрея Илича, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Краснодара» и «Ростова».

Ранее о возможном подписании форварда российскими клубами сообщал «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что оба клуба его рассматривают, да. Также я знаю, что на Андрея выходили и другие агенты, и хотели предложить его в Россию. На данный момент предложений в клуб не поступало, но, я думаю, что это случится», — заявил представитель игрока.

В текущем сезоне 22-летний серб забил четыре мяча и сделал один ассист в 12 матчах во всех турнирах.