​Итальянский журналист: «При Капелло игроки сборной России выходили на поле в мокрых трусах»

Журналист Массимилиано Мартини, который работает в издании Corriere della Sport, высказался насчёт работы Фабио Капелло у руля сборной России.

По словам Мартини, Капелло в России провалился. Журналист отметил, что у итальянского тренера не сложились отношения с футболистами сборной.

«Было видно, как российские футболисты были зажаты и скованны, они боялись ошибиться. Извините, но иногда казалось, что игроки сборной России времён Капелло заранее обделались и выходили на поле в мокрых трусах», - сказал Мартини, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах. Под руководством итальянского специалиста команда провела 33 матча. В них Россия отпраздновала 17 побед при 11 ничьих и 5 поражениях.