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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сперцян забил, «Краснодар» победил

24 Января 2023 • 17:30 Комментировать
Краснодар
1:0
Бунёдкор
1 1.38 X 4.80 2 6.70
2-й тайм

Во вторник «Краснодар» на зимнем сборе проводил товарищеский матч против «Будёнкора» из Узбекистана. Команда Владимира Ивича отпраздновала минимальную победу – 1:0. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник Эдуард Сперцян, которого в последнее время слухи связывают с европейскими клубами. Сперцян отличился с пенальти.

После первой части чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» краснодарские «быки» отстают на 17 зачётных баллов.  

Протокол игры  
Краснодар1:0Бунёдкор
(1:0) Сперцян Эдуард14'  
Агкацев СтаниславСафонов МатвейРамирес КристианАлонсо ХуниорВолков Сергей ЕвгеньевичЛитвинов ВячеславСперцян ЭдуардБаньяц МихайлоЛенини ПинаКордоба ДжонОлусегун Олакунле
Запасные: Петров СергейЧерников АлександрБатчи ЖоауКайо ПанталеаоСорокин ЕгорАхметов ИльзатПузанов СтаниславНдука Ифеани ДавидКривцов НикитаШтепа МихаилКокшаров Александр
Султонов СухробЭргашев ДавронджонЯкубов ЯсурИсматуллаев АкбарУласмалиев АвазбекЮлдошев РасулИззатов СухробИванович ИгорХакимов Джасурбек
24 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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КРАСНОДАР БУНЁДКОР
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