​Сперцян забил, «Краснодар» победил

Во вторник «Краснодар» на зимнем сборе проводил товарищеский матч против «Будёнкора» из Узбекистана. Команда Владимира Ивича отпраздновала минимальную победу – 1:0. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник Эдуард Сперцян, которого в последнее время слухи связывают с европейскими клубами. Сперцян отличился с пенальти.
После первой части чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» краснодарские «быки» отстают на 17 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Сперцян Эдуард14'
Агкацев Станислав•Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Волков Сергей Евгеньевич•Литвинов Вячеслав•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Ленини Пина•Кордоба Джон•Олусегун Олакунле
24 января.
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