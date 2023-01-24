​Сперцян забил, «Краснодар» победил

Во вторник «Краснодар» на зимнем сборе проводил товарищеский матч против «Будёнкора» из Узбекистана. Команда Владимира Ивича отпраздновала минимальную победу – 1:0. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник Эдуард Сперцян, которого в последнее время слухи связывают с европейскими клубами. Сперцян отличился с пенальти.

После первой части чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» краснодарские «быки» отстают на 17 зачётных баллов.