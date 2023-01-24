Широков: «Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН». Игрок квалифицированный, ему в плюс, что остался в Премьер-лиге — может дальше играть», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если бы Глушаков ушел в клуб Первой лиги, то вряд ли вернулся бы в элитный дивизион. Широков считает, что опыт хавбека может помочь «Пари НН» в борьбе за выживание.

Ранее 35-летний Глушаков покинул подмосковные «Химки». В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал один ассист.