Первый тренер не видит Дзюбу в «Спартаке»

Артём Дзюба уже почти три месяца не имеет клубной прописки. Александр Шупляков, который является первым тренером форварда, ответил на вопрос, мог ли бы Дзюба вернуться в «Спартак».

«Нет, ведь можно написать целый том, почему Артём Дзюба не вернётся в московский клуб. Мне, как болельщику «красно-белых», как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно», - высказался Шупляков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Артём Дзюба в своё время провёл за «Спартак» 166 официальных матчей, в которых забил 38 голов. Сейчас форварду 34 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дзюбу в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Пари НН».