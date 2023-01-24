Тарханов высказался о возможном переходе Глушакова и Дзюбы в «Пари НН»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе Дениса Глушакова и Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Думаю, что «Пари НН» — отличный вариант для Глушакова. Денис — хороший футболист, он может помочь этой команде. Будет просто замечательный тандем, если в Нижнем Новгороде встретятся Дзюба и Глушаков», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Глушаков поедет на сборы вместе с нижегородским клубом, а по поводу 34-летнего Дзюбы клуб пока не принял окончательного решения.

Напомним, ранее 35-летний хавбек покинул «Химки», а форвард Артём Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года.