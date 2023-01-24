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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА не вернёт России международные матчи

24 Января 2023 • 16:45 Комментировать

В среду состоится заседание исполнительного комитета УЕФА. Перед ним представители организации проведут встречу с представителями РФС. Ожидается, что стороны обсудят возможность возвращения России в международный футбол.

Впрочем, пока что УЕФА не вернёт России международные официальные матчи. Об этом сообщает Sky News. Отстранение, которое было введено в конце февраля прошлого года, продолжит действовать.

Как известно, сейчас российские команды не участвуют в еврокубковых турнирах. Что касается российских сборных, то они вынуждены проводить только товарищеские поединки.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Россия
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