​УЕФА не вернёт России международные матчи

В среду состоится заседание исполнительного комитета УЕФА. Перед ним представители организации проведут встречу с представителями РФС. Ожидается, что стороны обсудят возможность возвращения России в международный футбол.

Впрочем, пока что УЕФА не вернёт России международные официальные матчи. Об этом сообщает Sky News. Отстранение, которое было введено в конце февраля прошлого года, продолжит действовать.

Как известно, сейчас российские команды не участвуют в еврокубковых турнирах. Что касается российских сборных, то они вынуждены проводить только товарищеские поединки.