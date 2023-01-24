Губерниев: «Дзюба - парень рукастый, ему надо взяться за старое»

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет ситуации вокруг экс-нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Артём пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба - парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое - классно играть в футбол», - приводит слова Губерниева издание «РБ Спорт».

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этой команды 34-летний россиянин провел всего пять поединков за несколько месяцев и отметился одним забитым мячом.