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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Дзюба - парень рукастый, ему надо взяться за старое»

24 Января 2023 • 12:35 Комментировать

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет ситуации вокруг экс-нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Артём пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба - парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое - классно играть в футбол», - приводит слова Губерниева издание «РБ Спорт».

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этой команды 34-летний россиянин провел всего пять поединков за несколько месяцев и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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