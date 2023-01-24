На экс-игрока и блогера Савина завели дело за дискредитацию ВС РФ

На бывшего футболиста «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» Евгения Савин заведен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«В суде зарегистрирован административный протокол в отношении Савина Евгения Леонидовича», - сказала Розина.
Савину вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Евгению грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.
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