В клубе РПЛ высказались о трансфере экс-форварда «Манчестер Сити»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о потенциальном подписании экс-форварда «Манчестер Сити» Бенжамина Гарре.

«Есть определенные проблемы. Когда будет ясно перейдет ли он или же другой футболист, мы сделаем сообщение на официальном сайте. Сейчас никакой ясности нет», - сказал специалист.

Напомним, что Гарре находился в системе «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Он играл за молодежные команды «горожан». В настоящий момент правами на футболиста владеет аргентинский «Расинг».