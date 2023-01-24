Круговой: «Не жалею, что выбрал «Зенит», а не ЦСКА»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Кркуговой высказался о том, почему выбрал «сине-бело-голубых», а не московский ЦСКА.

«Жалею ли я, что в своё время выбрал «Зенит», а не ЦСКА? Нет. В «Зените» я расту как футболист, в том числе за счёт конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть, чему учиться», - приводит слова игрока Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги Круговой провел девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Данил связан контрактом с «Зенитом» до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.