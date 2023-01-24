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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: «Не жалею, что выбрал «Зенит», а не ЦСКА»

24 Января 2023 • 11:38 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Кркуговой высказался о том, почему выбрал «сине-бело-голубых», а не московский ЦСКА.

«Жалею ли я, что в своё время выбрал «Зенит», а не ЦСКА? Нет. В «Зените» я расту как футболист, в том числе за счёт конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть, чему учиться», - приводит слова игрока Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги Круговой провел девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Данил связан контрактом с «Зенитом» до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Данил Круговой
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