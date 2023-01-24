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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Сперцян готов уехать играть в Европу уже сейчас, а не летом» эксклюзив

24 Января 2023 • 10:51 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны ПСВ, «Лацио» и «Вильярреала».

- Сперцян готов к переходу в один из этих клубов сейчас или летом?

- Это команды хорошего уровня, и если они Сперцяном действительно интересуются, логично рассмотреть такие варианты. Даже можно и сейчас переходить. Почему не готов? Пусть пробует, раз зовут.

- Турнир Эредивизие часто считают примерно соответствующим по уровню РПЛ.

- На данный момент наш чемпионат изолирован. В Нидерландах, клубы откуда участвуют в еврокубках, Сперцян будет на виду. Он там сможет развивать свои навыки и талант, играя с более сильными командами, скажем так.

- Для «Краснодара» это была бы потеря?

- Да. Он там системообразующий игрок, один из лидеров команды. Но я думаю, что тренер найдёт возможность его заменить.

- Для Сперцяна это шанс выйти на новый уровень?

- Да. Если он сумеет в новой команде адаптироваться и хорошо себя зарекомендовать, это может стать трамплином для его перехода в более сильный клуб или чемпионат.

- Сперцян на самом деле заслуживает интерес зарубежных клубов?

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- Он ярко проявлял себя в «Краснодаре». Значит, нужно пробовать себя на новом уровне, а заслуживает или не заслуживает… Если футболисту даётся шанс, нужно стараться его использовать. Это применимо не только к иностранным чемпионатам, но и к нашему, когда молодым игрокам выпадают шансы в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Вильярреал Краснодар ПСВ Чемпионат Испании Чемпионат Италии Алексей Селин Эдуард Сперцян чемпионат Нидерландов
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