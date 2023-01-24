Габулов объяснил, почему упал уровень футбола в России

Известный в прошлом голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался насчет уровня футбола в чемпионате страны.

«Качество футбола просело из-за отъезда легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола», - приводятся слова Габулова на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Российская премьер-лига сейчас находится на зимней паузе. После 17 туров лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», набравший 42 балла. На втором месте идет московский «Спартак» (36), а топ-3 замыкает «Ростов» (35).