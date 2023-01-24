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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий объяснил, почему Кокорину не стоит возвращаться в РПЛ

24 Января 2023 • 10:41 Комментировать

Бывший наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался насчет будущего российского нападающего Александра Кокорина. В настоящий момент игрок, правами на которого владеет «Фиорентина», выступает за кипрский «Арис».

«Он может продолжить карьеру в Европе. Я вообще не понимаю, зачем ему возвращаться в РПЛ. Он хорошо заработал, сегодня таких денег просто не существует в российском футболе», - поведал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 16 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Кокорин
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