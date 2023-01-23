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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Сперцян может быть эффективен в Нидерландах»

23 Января 2023 • 23:02 Комментировать
Эммен
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ПСВ
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Через 20 ч. 53 мин.

Бывший игрок нидерландского «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Чемпионат Нидерландов более открытый, там больше зон для игры, меньше сопротивления. Сперцян может быть там эффективен. Но лично я не слышал об интересе к российскому игроку», — заявил экс-футболист «Барселоны» и «Эспаньола» в интервью изданию Sport24. По его мнению, проблемой для потенциальной сделки может стать оплата трансфера из-за текущей ситуации. Эксперт оценил сумму перехода армянского полузащитника минимум в пять миллионов евро.

Напомним, что помимо ПСВ в услугах Сперцяна заинтересованы «Фиорентина», «Вильярреал», «Фейеноорд» и «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Игорь Корнеев Эдуард Сперцян
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ЭММЕН ПСВ
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