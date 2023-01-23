Талалаев подвёл итоги первого сбора «Торпедо»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев подвёл итоги первого зимнего сбора «автозаводцев», который прошёл в Турции.

«Как наш доктор сказал: «Главное, что все живые», а второе, что парни выдержали каждый по 60 минут плюс после матча 30 минут силовой работы. На следующем сборе это позволит сыграть уже два тайма по 40 минут и постепенно прийти к нормальному игровому времени», — заявил специалист, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Талалаев рассказал, что его удовлетворили перестроения команды в обороне во время последней встречи на сборе против «Алании», которая завершилась со счётом 1:1, однако, над действиями в атаке коллективу нужно работать.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице чемпионата, набрав лишь шесть баллов в 17 турах.