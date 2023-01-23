Мостовой назвал преимущество Сперцяна

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой назвал преимущество полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Новости о его потенциальном уходе в европейский клуб появляются сегодня с завидной регулярностью.

«Преимущество Сперцяна в том, что по паспорту он армянин. А сегодня, учитывая ситуацию, это существенный фактор. Я говорю про всех молодых игроков РПЛ: если есть шанс, то нужно себя пробовать и уезжать. Перерос РПЛ или нет – никто не знает», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Сперцяну 22 года, по версии портала Transfermarkt армянин стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году и теперь стоит 9 млн, а раньше стоил 3 млн. В текущем сезоне за «Краснодар» он забил 10 голов и отдал шесть ассистов во всех турнирах.