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«Фиорентина» интересуется Сперцяном слухи

23 Января 2023 • 20:22 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».

По информации Sport24, руководство «фиалок» хотело подписать армянского плеймейкера ещё прошлым летом, однако сам футболист отказался от трансфера. Причиной для такого решения игрока стало обещание боссам «быков» отыграть сезон 2022/2023 именно в российском клубе. Сообщается, что «Фиорентина» предпримет попытку заново подписать Сперцяна уже после нынешней кампании.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл в футболке «Краснодара» 21 матч в рамках всех состязаний, забив 10 голов при шести результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эдуарда в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Краснодар Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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