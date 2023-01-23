Силкин: «Смысл приглашать в сборную игроков за 30 лет?»

Бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, стоит ли приглашать в сборную России возрастных игроков, пока команда не участвует в официальных турнирах и может проводить лишь товарищеские матчи. Ранее наставник сборной Валерий Карпин исключил вызов в сборную таких игроков как Фёдор Смолов, которые провели за сборную не один десяток матчей.

«Смысл приглашать сейчас игроков, которым за 30? Мы не знаем, когда нас допустят на международные турниры. Считаю, что сейчас идёт работа на перспективу», - цитирует Силкина «Матч ТВ».

В 2023 году сборная России, если верить СМИ, планирует провести пять товарищеских игр. В 2022 году коллектив Валерия Карпина провёл три товарищеских матча с командами из Средней Азии, в которых один раз победил и два раза сыграл вничью.