Кирьяков рассказал, что нужно делать сборной России во время отсутствия официальных игр

Российский футбольный тренер Сергей Кирьяков посоветовал сборной России в период отсутствия официальных матчей работать на перспективу.

«Надо сборной работать на перспективу. У команды есть два пути, первый - комбинировать, подтягивать молодых и опытных игроков, чтобы этот симбиоз работал. Второй путь — развитие и новые шансы себя проявить молодым игрокам, потому что с ними связано будущее сборной», - цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, с конца 2021 года сборная России не играла в официальных матчах из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении российских команд. Они действуют с февраля 2022 года. Уже точно сборная России не сыграет на Евро-2024.