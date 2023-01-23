​«Шальке» предлагает 200 тысяч евро за аренду Изидора

До закрытия зимнего трансферного окна нападающий Вильсон Изидор может сменить «Локомотив» на «Шальке». В настоящий момент клубы продолжают переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Как сообщает немецкий Sport1, «Шальке» предлагает «Локомотиву» за аренду Вильсона Изидора на остаток сезона 200 тысяч евро. Кроме того, клубы обсуждают сумму возможного выкупа француза.

За год в «Локомотиве» Вильсон Изидор провёл 29 матчей, в которых забил 11 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Вильсона Изидора в 5 миллионов евро.

Добавим, что «Шальке» на текущий момент занимает последнее место в чемпионате Германии.