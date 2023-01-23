Нигматуллин – о Дзюбе: «Так происходит даже с Роналду и Месси»

Артём Дзюба никак не может найти себе новый клуб. В списке свободных агентов 34-летний футболист числится уже почти три месяца. Комментарий по поводу ситуации форварда дал экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин.

По словам Нигматуллина, каждый футболист может столкнуться с проблемами в поиске нового клуба, особенно когда карьера игрока близится к закату.

«Так происходит даже с Роналду или с Месси», - считает Нигматуллин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Нигматуллин поделился своим мнением о том, с чем связаны проблемы Дзюбы.

«Дзюба - проблемный футболист с точки зрения атмосфере в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно в какой форме Артём сейчас находится», - сказал Нигматуллин. Он считает, что подписание контракта с Дзюбой сейчас представляет собой риск.

Нигматуллин отметил, что сильные клубы вряд ли станут рисковать и приглашать Дзюбу, поэтому следует ожидать от форварда какого-то экзотического варианта.