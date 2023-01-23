​Осинькин ответил на вопрос о контракте Рассказова

Защитник Николай Рассказов, который оказался не нужен «Спартаку», недавно начал тренироваться с «Крыльями Советов» на зимнем сборе. Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, когда «крылышки» подпишут контракт с 25-летним футболистом.

«Контракт пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем», - сказал Осинькин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице. В семнадцати прошедших турах самарская команда смогла набрать 20 зачётных баллов.