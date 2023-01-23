Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард ЦСКА Гайч согласен на переход в «Верону»

23 Января 2023 • 18:50 Комментировать

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч дал своё согласие на переход в итальянскую «Верону» из Серии А. Об этом сообщает известный журналист Альфредо Педулла, сейчас итальянцы ведут с «красно-синими» финальные переговоры о переходе аргентинца.

Ранее появилась информация о том, что «Верона» планирует взять форварда в аренду, а после окончания сезона – выкупить.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ у Гайча за ЦСКА всего восемь сыгранных встреч, в которых он лишь однажды поразил ворота соперника. А его контракт с «армейцами» длится ещё более двух лет – до середины 2025 года.

«Верона» в Серии А располагается на 18-м месте турнирной таблицы, набрав после первого круга всего 12 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
20:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Жемалетдинова рассказал о восстановлении игрока
20:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал преимущество Сперцяна
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» интересуется Сперцяном слухи
20:22 · Россия. Премьер-лига
Тукманов не верит, что завтрашняя встреча РФС и УЕФА принесёт результаты
20:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смысл приглашать в сборную игроков за 30 лет?»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, что нужно делать сборной России во время отсутствия официальных игр
19:43 · Россия. Премьер-лига
​«Шальке» предлагает 200 тысяч евро за аренду Изидора
19:33 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о сильных сторонах
19:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Хочется посмотреть, как Семак будет работать за рубежом»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Тошич уверен, что скоро ЦСКА будет бороться за чемпионство
19:17 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Дзюбе: «Так происходит даже с Роналду и Месси»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Марио Фернандеса: «Я уверен, что он всё ещё способен играть в Европе»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Думаю, в скором времени зарплаты у футболистов РПЛ уменьшатся»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Тошич оценил игру Зделара за ЦСКА
18:56 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Черчесов или Семак даже близко не стоят рядом с Лобановским»
Все новости
Рекомендуем