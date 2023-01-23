Форвард ЦСКА Гайч согласен на переход в «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч дал своё согласие на переход в итальянскую «Верону» из Серии А. Об этом сообщает известный журналист Альфредо Педулла, сейчас итальянцы ведут с «красно-синими» финальные переговоры о переходе аргентинца.

Ранее появилась информация о том, что «Верона» планирует взять форварда в аренду, а после окончания сезона – выкупить.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ у Гайча за ЦСКА всего восемь сыгранных встреч, в которых он лишь однажды поразил ворота соперника. А его контракт с «армейцами» длится ещё более двух лет – до середины 2025 года.

«Верона» в Серии А располагается на 18-м месте турнирной таблицы, набрав после первого круга всего 12 очков.