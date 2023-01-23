Кирьяков отреагировал на интерес к Сперцяну из Европы

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в нидерландский ПСВ.

«Если есть предложения у наших молодых и подающих надежды игроков, нужно, конечно, уезжать. Дело не в том, перерос он или нет РПЛ, а есть ли спрос — даже в рифму получилось. Конечно, этим нужно пользоваться», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По его словам, необходимо смотреть на состояние клуба перед возможным отъездом, а при имеющемся предложении нужно уезжать, даже если коллектив будет среднего уровня.

По слухам, интерес к полузащитнику «Краснодара» проявляют ПСВ, «Фейеноорд» и «Вильярреал».