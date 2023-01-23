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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в Европу

23 Января 2023 • 18:10 Комментировать

Известный в прошлом российский нападающий, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался касательно возможного переезда хавбека Эдуарда Сперцяна «Краснодара» в Европу.

«Из РПЛ многие могут играть в Европе, но у кого получается уехать - это большой вопрос. Я за то, чтобы ребята уезжали в топ-чемпионаты, проявляли себя», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Ранее появилась информация об интересе к 22-летнему полузащитнику со стороны нидерландского ПСВ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 16 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Эдуард Сперцян
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