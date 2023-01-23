Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в Европу

Известный в прошлом российский нападающий, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался касательно возможного переезда хавбека Эдуарда Сперцяна «Краснодара» в Европу.

«Из РПЛ многие могут играть в Европе, но у кого получается уехать - это большой вопрос. Я за то, чтобы ребята уезжали в топ-чемпионаты, проявляли себя», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Ранее появилась информация об интересе к 22-летнему полузащитнику со стороны нидерландского ПСВ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 16 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.