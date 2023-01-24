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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые известные скандалы и аресты футболистов

24 Января 2023 • 08:53 Комментировать

Не всегда исключительно результат матча важен и интересен многомиллионной армии поклонников футбола. Нередко внимание любителей футбола бывает приковано к известным в этом виде спорта личностям, интерес к которым часто подогревается как ими самими, так и извне. Очень часто пустяковые факты приобретают статус громкого скандала или даже события вселенского масштаба.

Зачем ходит в туалетную комнату Дани Алвес

По окончании чемпионата мира в Катаре, где Бразилия довела безвыигрышную для себя серию на мундиалях до пяти (в последний раз южноамериканцы становились сильнейшими на планете в 2002 году, на турнире, проходящем в Японии и Корее), Алвес проводил часть своего отпуска в хорошо знакомой и любимой Барселоне, хотя ещё с прошлого года бразилец выступает за мексиканский клуб «Пумас». За день до нового, 2023 года он «отрывался» в ночном клубе Sutton. По версии потерпевшей, в один из моментов бразильский футболист спустился в туалетную комнату, где засунул руку под нижнее белье одной из девушек. Заявительница ссылается на записи камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент. 20 января Алвеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. А в клубе «Пумас» между тем рассчитывали, что он сыграет за команду 22 января. Жалоба пострадавшей рассматривается в судебном порядке и находится на стадии расследования. Дани могут как оставить под стражей до конца следствия, так и отпустить, но при этом забрать паспорт и запретить покидать территорию Испании. Интересно, чем же завершится эта криминальная история для самого титулованного игрока на планете?

Неймар и Nike

Звёздам бразильского футбола не впервой попадать в сомнительные истории. В позапрошлом годуНеймара подозревали в домогательствах в отношении сотрудницы Nike, которая в 2016-м помогала футболисту с организацией мероприятий и логистикой. В гостиничном номере бразилец якобы пытался принудить её к сексу. Девушка рассказала о случившемся руководству компании, которое в итоге расторгло контракт с футболистом. Сам Неймар утверждает, что с девушкой у них всё было по взаимному согласию.

Луис Морено и сова

В матче колумбийского чемпионата на поле прилетела и решила его испытать сова, которая являлась талисманом команды соперника Луиса Морено. Оказавшись с ней в непосредственной близости, Луис пнул бедную птицу. Ветеринары доставили её в клинику, но она погибла на следующий день от болевого шока. Действия Морено осудили по всему миру. Этот поступок сделал панамского игрока одним из самых ненавистных футболистов на планете.

Пол Гаскойн – за руль после рюмки

Некогда один из лучших игроков сборной Англии неоднократно попадал в самые неблаговидные ситуации, включая вождение в нетрезвом виде, проявление расизма, ну и конечно же Гаскойн не преминул отметиться в «вечной теме» – секс-скандалах. Кто знает, до каких высот смогло бы добраться одно из главных дарований середины девяностых, если бы приоритеты в его жизни были расставлены в верном порядке.

Вымогатель Карим Бензема

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В 2015 году во Франции вспыхнул громкий скандал. История случилась между тогда ещё партнёрами по сборной Франции Каримом Бензема иМатьё Вальбуэна. Суть ситуации в том, что, по информации СМИ, Бензема с сообщниками шантажировал Вальбуэна. Дело попало в правоохранительные органы. Расследование получилось долгим, но вину Бензема так и не смогли доказать, поэтому до конца неизвестно, а были ли шантаж и вымогательство. Тем не менее главный тренер сборной Франции исключил Бензема после скандала из сборной.

Футбольный мир немыслим без сенсаций со знаком минус. Тем он и интересен, и ещё раз напоминает о себе.

         Константин Лицин


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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Дани Алвес Неймар
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