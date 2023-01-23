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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин высказался о скандале в Эстонии

23 Января 2023 • 17:43 Комментировать

Рулевой российской сборной Валерий Карпин недавно поужинал с действующими и бывшими игроками сборной Эстонии. После появления в социальных сетях соответствующей фотографии эстонцы столкнулись с критикой, и им даже пришлось извиняться. Комментарий на счёт этой грязной истории дал сам Карпин.

«Первая реакция - непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема», - слова Карпина приводит телеграм-канал «Ложа прессы» со ссылкой на эфир канала «Матч ТВ».

Валерий Карпин также отметил, что на бытовом уровне у него не было никаких проблем в Эстонии.

На клубном уровне Валерий Карпин работает в «Ростове». После первой части чемпионата России команда занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «жёлто-синие» отстают на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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