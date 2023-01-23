«Локомотив» может усилиться нападающим из Германии

Нападающий Рафаэль Сантос Борре близок к уходу из франкфуртского «Айнтрахта». Об этом рапортует AS. Игрок уже попросил руководство немецкого клуба о трансфере, поскольку испытывает нехватку игрового времени.

По данным источника, в услугах 27-летнего колумбийца заинтересован один из московских клубов. Речь идет о «Локомотиве». «Айнтрахт» готов отпустить Борре, если «железнодорожники» заплатят за него 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне южноамериканский форвард принял участие в 24 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.