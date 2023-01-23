Карпин в трёх словах описал себя как тренера

Наставник национальной сборной России и «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал себя как тренера тремя словами.

«Строгий. Веселый. Прикольный», - поведал 53-летний специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Его трудовое соглашение с РФС рассчитано до конца июля 2024 года.

Под руководством Валерия Георгиевича «Ростов» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 17 туров «жёлто-синие» набрали 35 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.