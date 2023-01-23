Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг свободного агента 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, а также затронул его последний сезон в «Зените».

- Если Артём вернётся к своей прежней форме, будет работать и забудет все негативные моменты, то, я думаю, он любой команде пригодится. Вопрос в том, чего он сам хочет. Дзюба – опытный футболист, который уже заработал хорошие деньги. Здесь стоит вопрос мотивации, а на уровне чемпионата России, я считаю, он сильный футболист. У каждого человека своё внутри, есть свои какие-то моменты. Дзюба мог бы не дёргаться, закончить, спокойно уйти и заниматься своими делами, но если человек рвётся играть и хочет доказать, что ещё на что-то способен, это значит, что он мотивирован.

В «Зените» в какой-то момент у Дзюбы произошёл разлад с Семаком. Артём не забивал, и между ними начались трения. Вместо Дзюбы «Зенит» взял Алберто и Кассьерру, но они ничего не показали. Авторитет Артёма, который он заслужил многими годами, подрывал позиции Семака, поэтому и пошли все эти разговоры. Видно, что Сергей Богданович – дипломат, но его что-то не устраивало в тренировочном процессе. Мы все, футболисты, оказывались в похожей ситуации. Другое дело, когда ты становишься потом тренером, то сам уже иначе рассуждаешь. Решения в команде принимает главный тренер.