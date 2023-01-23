В понедельник «Крылья Советов» в рамках подготовки ко второй части сезона проводят товарищеский матч против команды «Раднички». По ходу игры дебютный гол за самарскую команду забил Владимир Сычевой, который в зимнее трансферное окно перебрался из «Оренбурга».

После короткого розыгрыша штрафного удара Владимир Сычевой нанёс шикарный удар с дальней дистанции и попал в правый верхний угол. Видео опубликовала пресс-служба «крылышек».

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. В семнадцати турах команде удалось раздобыть 20 очков.