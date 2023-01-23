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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин — о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб: «Сейчас самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту»

23 Января 2023 • 16:13 Комментировать (1)
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об интересе европейских клубов к игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Лацио» и «Вильярреал», но наиболее вероятным местом продолжения карьеры Сперцяна остаётся ПСВ.

«Возраст позволяет, он хорошо себя проявил и в прошлом году, и в этом играет как лидер «Краснодара». Сейчас, наверное, самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Евгений Алдонин Эдуард Сперцян
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Комментарии (1)
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dfhjglkhl
23 Января 2023 в 16:20
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