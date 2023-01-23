Алдонин — о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб: «Сейчас самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об интересе европейских клубов к игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Лацио» и «Вильярреал», но наиболее вероятным местом продолжения карьеры Сперцяна остаётся ПСВ.

«Возраст позволяет, он хорошо себя проявил и в прошлом году, и в этом играет как лидер «Краснодара». Сейчас, наверное, самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.