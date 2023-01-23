Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Не думаю, что у Сперцяна будут проблемы в Европе»

23 Января 2023 • 15:39 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе игрока «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Вильярреал», ПСВ и «Лацио».

«Всё будет зависеть от Сперцяна. Миранчук и Головин играют в Европе — у них всё нормально. Не думаю, что у него будут какие-то проблемы», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Широков Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
16:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Авторитет Дзюбы подрывал позиции Семака в «Зените» эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Сычевой забил шикарный дебютный гол за «Крылья Советов» видео
16:21 · Россия. Премьер-лига
Сперцян интересен полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
16:13 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб: «Сейчас самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту» 1
15:53 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Маслов и Рассказов не соответствуют уровню «Спартака» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Не думаю, что у Сперцяна будут проблемы в Европе»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался о Захаряне и Сперцяне
15:18 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Захарян намного талантливее Сперцяна»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Али Соу вернётся в «Ростов»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Баринова — о сорвавшемся переходе футболиста в «Бешикташ»: «Испытываю большое разочарование»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Бабаян — о Заболотном: «Сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я» 2
13:41 · Россия. Премьер-лига
Алип — об игровом времени в «Зените»: «Для меня это стимул расти дальше»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Дзюбе: «Держать дорогой балласт не каждый хочет»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Барков уверен, что в РПЛ «Балтика» бы шла в первой десятке
Все новости
Рекомендуем