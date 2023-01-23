Широков: «Не думаю, что у Сперцяна будут проблемы в Европе»

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе игрока «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Вильярреал», ПСВ и «Лацио».

«Всё будет зависеть от Сперцяна. Миранчук и Головин играют в Европе — у них всё нормально. Не думаю, что у него будут какие-то проблемы», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.