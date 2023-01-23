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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера высказался о Захаряне и Сперцяне

23 Января 2023 • 15:30 Комментировать

Итальянский тренер Массимо Каррера, которого в России прекрасно знают по работе в «Спартаке», высказался об Арсене Захаряне из «Динамо» и Эдуарде Сперцяне из «Краснодара».

Стоит сказать, что в последнее время слухи стали связывать Эдуарда Сперцяна с европейскими клубами. Арсена Захаряна, в свою очередь, давно связывают с «Челси».

По словам Карреры, фамилия Захаряна сейчас на слуху в Италии и Англии, в отличие от фамилии Сперцяна.

«У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в «Челси» или топ-клубе Серии А», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Добавим, что Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Массимо Каррера Арсен Захарян Эдуард Сперцян
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