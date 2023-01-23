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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ

23 Января 2023 • 14:40 Комментировать
Краснодар
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24.01 16:30

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

Ранее сообщалось, что скауты нидерландского клуба просматривают 22-летнего футболиста на сборах «Краснодара».

По мнению Юрана, Сперцян имеет все шансы успешно проявить себя в Европе, а чемпионат Нидерландов специалист считает подходящим местом для молодого игрока.

«ПСВ – серьёзный клуб, оттуда можно и перейти в более серьёзный чемпионат. Если есть предложение, то, конечно, нужно уезжать», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Сергей Юран Эдуард Сперцян
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