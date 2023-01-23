Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом контрольном матче «красно-белых» на сборах, голе Бальде и скором приобретении Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

- «Спартак» провел первый контрольный матч на сборах и выиграл 3:1 у АГМК. Оба тайма команда провела достойно. Можно ли делать какие-то выводы по этому матчу?

- Да. По игровой модели, по физическому состоянию ребят. Идет тренировочный процесс. Наставники анализируют технико-тактические действия игроков. Плюс победа всегда придает ребятам уверенности и хорошее настроение.

- Бальде забил первый матч и вообще, как пишут в СМИ, сборы проводит очень хорошо. Какие у него перспективы?

- Это хорошо, что он забил. Команда выиграла. Но сборы сборами, а чемпионат – это основная цель футболиста. И сборы показывают, как он провел этот период. Главное, чтобы обошлось без травм.

- Как лично вы воспринимаете Бальде – как игрока на замену, в основу или для конкуренции?

- Абаскаль видел лучше качества этого футболиста, поэтому его и купили в команду и на него рассчитывают, как на основного игрока. А там уж как он себя проявит.

- К «Спартаку» скоро присоединятся два новичка: защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Проблема с игроками обороны будет решена?

- Надо смотреть. Это ведь долгий процесс. Тренеру главное быстрее подобрать игровую модель в защите для этих ребят. Бывает, что придет в команду сильный футболист и не вписывается, поэтому нужно наблюдать. Тавареша Абаскаль хорошо знает. Они вместе работали. В любом случае, когда тренер приглашает игрока, он на него рассчитывает. А в дальнейшем он смотрит, оправдывает ли доверие этот футболист.

- Не смущает, что эти новички фактически пропустят первые сборы?

Реклама

- Это, конечно, головная боль для тренера. Даже если ребята будут не в оптимальной форме, они проходят тренировочный процесс и потом должны быть максимально готовы к работе. А когда человек пропускает сборы – это всегда проблема. Просто кто-то быстро набирает форму, кто-то нет, но тренер в любом случае должен видеть игрока на сборах.

- «Спартак» хочет получить компенсация от «Левски», который чуть ли не в последний момент отказался играть товарищеский матч. Правильно ли требовать выплаты денег?

- Если это прописано, есть договор, то правильно. Команда изначально могла сказать, что не готова играть. А придумывать что-то в последний момент – это не красит клуб.

- Нет опасений, что теперь и «Ботев» откажется проводить контрольную встречу со «Спартаком»? Тоже ведь клуб из Болгарии.

- Все может быть. Тем более, если один раз такое уже случилось. Но я думаю, что в «Спартаке» заранее предусматривают подобные моменты. Они ведь общаются с другими клубами на предмет контрольных матчей. Я не знаю, зачем изначально договариваться с такими кубами. Когда я сам еще играл, у нас тоже были такие моменты, когда соперники отказывались играть. Так что все бывает. Главное, что это первый сбор, поэтому не так все страшно. Ближе к чемпионату контрольные матчи более важные по значению, когда тренер наигрывает состав и подводит физическое состояние игроков к чемпионату.

- Товарищеский турнир в Эмиратах будет показательным в этом плане?

- Конечно. Тем более там все команды будут из чемпионата России. Но, опять-таки, сборы – это не всегда показатель. Бывает, команда проводит контрольные матчи хорошо, а потом у нее что-то не получается. Главное на таких турнирах – показать свою игру и быть готовым физически.

Елена Григорьевская