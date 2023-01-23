Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алип — об игровом времени в «Зените»: «Для меня это стимул расти дальше»

23 Января 2023 • 13:41 Комментировать

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о малом количестве игрового времени.

«Тяжело ли это психологически? Наоборот, для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю», — цитирует Алипа официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист считает, что если будет прогрессировать, то обязательно получит свой шанс. По мнению игрока, 2023 год будет для него лучше предыдущего.

В текущем сезоне Алип принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался о Захаряне и Сперцяне
15:18 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Захарян намного талантливее Сперцяна»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Али Соу вернётся в «Ростов»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Баринова — о сорвавшемся переходе футболиста в «Бешикташ»: «Испытываю большое разочарование»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Бабаян — о Заболотном: «Сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Алип — об игровом времени в «Зените»: «Для меня это стимул расти дальше»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Дзюбе: «Держать дорогой балласт не каждый хочет»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Барков уверен, что в РПЛ «Балтика» бы шла в первой десятке
13:16 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что клубу не нужны легионеры
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Сперцяну не хватает объёма в обороне, но в Нидерландах он заиграть может» эксклюзив
12:44 · Россия. Первая лига
Нападающий «Балтики» Барков — об Игнашевиче: «Его психология победителя передаётся нам, мы чувствуем уверенность»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Селихов вернётся в общую группу «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» высказался о возможном подписании Смолова
Все новости
Рекомендуем