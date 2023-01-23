Алип — об игровом времени в «Зените»: «Для меня это стимул расти дальше»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о малом количестве игрового времени.

«Тяжело ли это психологически? Наоборот, для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю», — цитирует Алипа официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист считает, что если будет прогрессировать, то обязательно получит свой шанс. По мнению игрока, 2023 год будет для него лучше предыдущего.

В текущем сезоне Алип принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.