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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барков уверен, что в РПЛ «Балтика» бы шла в первой десятке

23 Января 2023 • 13:30 Комментировать

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о возможном выходе команды в Российской премьер-лигу.

«Не давит ли лидерство? Мы вообще об этом не думаем. Пока даже вслух внутри команды не произносим, что мы впереди. Все может перевернуться за два тура, а впереди 14 игр», — приводит слова Баркова Metaratings

Футболист заявил, что команда готова играть в РПЛ даже без усиления, потому что в «Балтике» есть опытные игроки. По мнению Баркова, «Балтика» была бы не ниже десятого места в РПЛ.

После 20 туров калининградский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко, и опережает ближайшего преследователя «Аланию» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Дмитрий Барков
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