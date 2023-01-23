Барков уверен, что в РПЛ «Балтика» бы шла в первой десятке

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о возможном выходе команды в Российской премьер-лигу.

«Не давит ли лидерство? Мы вообще об этом не думаем. Пока даже вслух внутри команды не произносим, что мы впереди. Все может перевернуться за два тура, а впереди 14 игр», — приводит слова Баркова Metaratings.

Футболист заявил, что команда готова играть в РПЛ даже без усиления, потому что в «Балтике» есть опытные игроки. По мнению Баркова, «Балтика» была бы не ниже десятого места в РПЛ.

После 20 туров калининградский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко, и опережает ближайшего преследователя «Аланию» на три балла.