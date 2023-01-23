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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Сперцяну не хватает объёма в обороне, но в Нидерландах он заиграть может» эксклюзив

23 Января 2023 • 13:03 Комментировать

Экс-игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну со стороны ПСВ из Эйндховена и «Фейеноорда» из Роттердама.

- У Сперцяна есть хорошие качества и возможности заиграть в Нидерландах. Это при должном отношении и работе. Люди и сама атмосфера там помогут Сперцяну получить какую-то известность в Европе. Единственное, ему не хватает объёма в обороне. В Нидерландах Сперцяну нужно будет бегать по полю все 90 минут, и там ему смогут это объяснить, а при хорошем отношении и здоровье он многому там научится и приобретёт опыт. Для Сперцяна тот же «Фейеноорд» – это плюс. Но, опять же, если он будет работать, трудиться и конкурировать. В Нидерландах конкуренции у него будет больше, и требования станут другие. Чтобы оценивать, надо знать человека и знать его характер, а так говорить сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Краснодар ПСВ Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Эдуард Сперцян чемпионат Нидерландов
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