Экс-игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну со стороны ПСВ из Эйндховена и «Фейеноорда» из Роттердама.

- У Сперцяна есть хорошие качества и возможности заиграть в Нидерландах. Это при должном отношении и работе. Люди и сама атмосфера там помогут Сперцяну получить какую-то известность в Европе. Единственное, ему не хватает объёма в обороне. В Нидерландах Сперцяну нужно будет бегать по полю все 90 минут, и там ему смогут это объяснить, а при хорошем отношении и здоровье он многому там научится и приобретёт опыт. Для Сперцяна тот же «Фейеноорд» – это плюс. Но, опять же, если он будет работать, трудиться и конкурировать. В Нидерландах конкуренции у него будет больше, и требования станут другие. Чтобы оценивать, надо знать человека и знать его характер, а так говорить сложно.