Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом может покинуть кубанский клуб.

По информации «РБ Спорт», помимо ПСВ, в подписании 22-лтенего хавбека заинтересованы «Лацио» и «Вильярреал». При этом отмечается, что больше всех Сперцяна хочет видеть в своем составе нидерландский клуб, который уже беседовал с агентами игрока.

Источник сообщает, что полузащитник не собирается покидать «Краснодар» в текущее трансферное окно. По этой причине переход Сперцяна в один из европейских клубов может состояться только после окончания текущего сезона.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.