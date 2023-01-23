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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян может перебраться в Италию, Испанию или Нидерланды слухи

23 Января 2023 • 12:56 Комментировать
Эммен
...
ПСВ
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24.01 20:45

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом может покинуть кубанский клуб.

По информации «РБ Спорт», помимо ПСВ, в подписании 22-лтенего хавбека заинтересованы «Лацио» и «Вильярреал». При этом отмечается, что больше всех Сперцяна хочет видеть в своем составе нидерландский клуб, который уже беседовал с агентами игрока.

Источник сообщает, что полузащитник не собирается покидать «Краснодар» в текущее трансферное окно. По этой причине переход Сперцяна в один из европейских клубов может состояться только после окончания текущего сезона.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Вильярреал Краснодар ПСВ Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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ЭММЕН ПСВ
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