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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Селихов вернётся в общую группу «Спартака»

23 Января 2023 • 12:34 Комментировать

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернётся в общую группу «красно-белых» в понедельник. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний голкипер пропустил товарищеский матч «Спартака» против АГМК (3:1). По словам представителя пресс-службы столичного клуба, у Селихова было небольшое недомогание, но скоро он вернется в состав.

В нынешнем сезоне Селихов провел 16 матчей с учетом всех турниров и пять раз сохранил свои ворота «сухими».

«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидера на шесть очков. Возобновление РПЛ произойдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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