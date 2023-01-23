Канчельскис заявил, что Каррера является лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кого он считает лучшим иностранным тренером, работавшим в России.

«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привел «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. За это время «красно-белые» выиграли золотые медали РПЛ и завоевали Суперкубок России. На данный момент столичный клуб возглавляет Гильермо Абаскаль.