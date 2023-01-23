Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис заявил, что Каррера является лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

23 Января 2023 • 12:17 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кого он считает лучшим иностранным тренером, работавшим в России.

«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привел «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. За это время «красно-белые» выиграли золотые медали РПЛ и завоевали Суперкубок России. На данный момент столичный клуб возглавляет Гильермо Абаскаль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
13:32 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Дзюбе: «Держать дорогой балласт не каждый хочет»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Барков уверен, что в РПЛ «Балтика» бы шла в первой десятке
13:16 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что клубу не нужны легионеры
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Сперцяну не хватает объёма в обороне, но в Нидерландах он заиграть может» эксклюзив
12:44 · Россия. Первая лига
Нападающий «Балтики» Барков — об Игнашевиче: «Его психология победителя передаётся нам, мы чувствуем уверенность»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Селихов вернётся в общую группу «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» высказался о возможном подписании Смолова
12:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что Каррера является лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
11:59 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не верит в то, что «Локомотив» сможет набрать девять очков в первых трёх турах после возобновления чемпионата
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с Рассказовым
11:43 · Россия. Премьер-лига
Кафанов сообщил, когда Никита Медведев вернётся после травмы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, сколько лет Песьяков способен провести на высоком уровне
11:27 · Россия. Первая лига
«Акрон» заинтересован в экс-нападающем «Ахмата» Понсе
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кафанов не считает переход в «Байер» ошибкой Лунёва
Все новости
Рекомендуем