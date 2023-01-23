Кафанов сообщил, когда Никита Медведев вернётся после травмы

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился информацией о том, когда голкипер команды Никита Медведев вернётся на поле.

«В Германии врачи сказали, что срок восстановления — 7 месяцев. То есть раньше апреля его ждать не стоит. Как вратарю не потерять уверенность? Чтобы вернуться после длительной паузы, очень важно правильно провести восстановительный период», — заявил Кафанов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что в момент восстановления игроку необходимо все время думать о футболе, тогда после возвращения на поле первое время будут проблемы с мышцами, а в голове будет полный порядок.

В этом сезоне 28-летний Медведев принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России и не пропустил ни одного мяча.