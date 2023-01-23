Кафанов рассказал, сколько лет Песьяков способен провести на высоком уровне

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, сколько ещё лет голкипер команды Сергей Песьяков сможет играть на высоком уровне.

«Три-четыре сезона точно. А то и больше. По тому, как он работает на тренировках, по его профессиональному отношению к футболу в быту, ни разу не возникала мысль, что Сергей скоро закончит», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что Песьяков является очень важным игроком для «Ростова», сам голкипер еще долго хочет играть, поэтому пока не стоит искать ему преемника.

В текущем сезоне 34-летний вратарь провел 21 матч во всех турнирах и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Песьякова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.