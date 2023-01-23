Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что позиции главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака в скором времени могут пошатнуться.

- У «Зенита» назревают проблемы. Ему нужны молодые футболисты, чтобы развивать клуб и строить новую команду. Если бы Семак не выиграл прошлый чемпионат, то вряд ли контракт с ним продлили бы. Давайте вспомним, как это было. «Зенит» уже стал чемпионом, и говорилось, что контракт продлён автоматически, но с другой стороны, руководством клуба об этом было объявлено только через два месяца. Да, заключён контракт на три года, но если завтра что-то пойдёт не так, если «Зенит» не выиграет чемпионство, этот контракт расторгнут и выплатят Семаку отступные.