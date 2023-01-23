Кафанов не считает переход в «Байер» ошибкой Лунёва

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о переходе российского голкипера Андрей Лунёва из «Зенита» в леверкузенский «Байер» в 2021 году.

Специалист не считает, что Лунёв допустил ошибку, подписав контракт с немецким клубом.

«Андрей тренируется с большими мастерами в топ-клубе Бундеслиги. Тут хочешь-не хочешь — сам неизбежно прибавишь. Ногами Андрей стал играть намного лучше», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, что за два неполных сезона Лунёв провёл за «Байер» три игры, в которых пропустил четыре мяча. Действующий контракт российского вратаря с немецким клубом рассчитан до лета нынешнего года.