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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алип: «Я не думаю о критике, моё дело пахать и доказывать»

23 Января 2023 • 10:43 Комментировать

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос, обращает ли он внимание на критику в свой адрес.

«Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Мое дело — работать, пахать, доказывать», — заявил Алип официальному сайту «сине-бело-голубых».

Футболист отметил, что за год в «Зените» прибавил в технике, и у него изменилось игровое мышление, ведь в этом клубе совсем другой уровень.

В текущем сезоне 23-летний Алип принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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