Алип: «Я не думаю о критике, моё дело пахать и доказывать»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос, обращает ли он внимание на критику в свой адрес.

«Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Мое дело — работать, пахать, доказывать», — заявил Алип официальному сайту «сине-бело-голубых».

Футболист отметил, что за год в «Зените» прибавил в технике, и у него изменилось игровое мышление, ведь в этом клубе совсем другой уровень.



В текущем сезоне 23-летний Алип принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.